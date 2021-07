La directora de Comunicación de Skalop, Patricia Moreno, se convierte en Melissa Lara, una exmodelo que necesita reinventarse para acceder al mercado laboral. Al descubrir esta transformación se queda muy sorprendida y llega a decir, entre risas, que se ve "un poco putinga".

La estilista de 'El Jefe Infiltrado' le tiñe el pelo de negro, le pone flequillo postizo y le viste con un chaleco de pelo y ropa de cuero para que los trabajadores no la descubran en la infiltración. "Vaya pinta. Como me has puesto. Os habéis pasado siete pueblos", dice al verse ante el espejo.

En el vídeo superior puedes ver su transformación completa antes de empezar a trabajar en distintas áreas de la compañía.