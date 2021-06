Blanca, la mujer del fundador de 'Telefurgo', se ha sorprendido mucho al ver el cambio de su marido para infiltrarse en su empresa como transportista. Además, ha roto a llorar porque asegura "nunca se han separado tanto tiempo".

Además, Blanca se ha quedado muy impactada porque nunca le ha visto sin pelo y duda, incluso, de si darle un beso. "Madre mía, estás irreconocible. Nunca le he visto clavo. El cambio de look me ha impactado", ha dicho ante las cámaras de laSexta.

Tras la sorpresa del look y con las emociones a flor de piel, la pareja se separa para que Francisco Lucas comience la su aventura en 'El Jefe Infiltrado'.