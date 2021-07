En el día de la revelación Patricia Moreno descubre ante los trabajadores de 'Skalop' que no es una aprendiz ni está participando en un concurso, sino que es la directora de Comunicación de la empresa.

Esto sorprende a todos los empleados con los que ha estado infiltrada, especialmente a Rosa, una camarera con la que tuvo algún problema pero que le ganó el corazón por su implicación y su simpatía en el trabajo.

Para agradecerle "su compromiso y esfuerzo", la empresa le otorga a Rosa un increíble regalo que podrá disfrutar junto a su hijo pequeño. "Esto no se me va a olvidar en la vida, qué fuerte. No me lo creo", dice visiblemente emocionada ante las cámaras.