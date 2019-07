El Jefe infiltrado trabaja con Josito, el regidor. Una de sus tareas consiste en avisar a los actores cuando se acerca la hora de salir al escenario. Josito pide a 'El Jefe' que le acompañe al camerino y Josema se pone nervioso: "Cuando he visto a los actores he pensado: qué no me reconozcan".

Por suerte, los actores están concentrados en su próxima actuación y parece que no reconocen a El Jefe infiltrado. Josema respira aliviado porque por esta vez ha conseguido mantener su identidad en secreto.

Los nervios vuelven cuando Josito se olvida de dar el segundo aviso a los actores: el tiempo se les ha echado encima y no han tenido tiempo para prepararse, incluso hay una actriz que no ha llegado a tiempo.