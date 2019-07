El día de las revelaciones Josito, el regidor, descubre que el chico con el que compartió un día de trabajo era en realidad su jefe y el actor Josema Yuste. Por su parte, 'El Jefe' le traslada sus preocupaciones sobre el atrezzo. Aunque no está permitido usar cristal y todos los objetos deben ser de plástico, Josito permite que uno de los actores utilice un vaso de este material.

El regidor explica que es una petición particular del actor pero Josema se mantiene implacable: "Tienes que decirle al actor que no se puede, ¿lo has entendido?".

El Jefe infiltrado también le recrimina otro error, Josito permitió que Josema entrara en la cabina de luz y sonido con una bebida: "¿Sabes lo gravísimo que es que se pueda derramar un líquido sobre esos aparatos carísimos e importantísimos?"

Josema tampoco olvida otra actuación incorrecta del regidor, que se olvidó de avisar a los actores con el tiempo necesario y de comprobar que estaban todos presentes con la suficiente antelación: "Tu función es primordial, dependemos de ti".

Sin embargo, Josema aprecia la dedicación de Josito a su trabajo y al teatro: "Estás comprometido al 100%" y decide reconocerle su esfuerzo.