"Este trabajo parece fácil, pero no es nada fácil", asegura Merche, planchadora profesional desde los 14 años. Ella es la 'profesora' de la jornada de hoy de 'Ximo', el jefe infiltrado de UrbanClean que simula ser un aprendiz para descubrir los entresijos de su empresa.

"Tengo la suerte de no haber planchado una camisa en mi vida", asegura el jefe en su entrevista personal y así se lo confiesa rápidamente a su maestra, que no por ello muestra ni un ápice de piedad a la hora de ponerle manos a la plancha.

"Es muy cañera, quería que aprendiese muy rápido. No me he quemado de milagro", se queja a las cámaras 'Ximo'. "Ahí tienes una arruga", "no, eso así, no", "ahí ten cuidado", "más deprisa", le advierte en repetidas ocasiones mientras 'Ximo' asesina con la plancha una camisa.

Su desesperación es más que evidente y cuando su alumno termina de planchar, ella vuelve a darle un repaso a la ropa. Por prenda, asegura, puede tardar, como mucho, 3 minutos y viendo su destreza con la maquinaria, este dato es claramente cierto. "Se le nota que sabe de tejidos, que sabe planchar. Es una persona muy pro UrbanClean", concluye el jefe infiltrado a pesar de la presión que ha sufrido por parte de su mentora mientras intentaba aprender el oficio.