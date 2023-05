Durante el tercer día, el jefe infiltrado va a 'Mamma Luisa Benicasim', una de las franquicias y es que dentro de la empresa tienen dos marcas: 'L'Antiga valenciana' y 'Mamma Luisa'. Allí conoce a Noelia, la dependienta. Rápidamente el jefe infiltrado se da cuenta de que a Noelia le encanta su trabajo y se esmera por hacerlo bien, sin embargo, usa su propio manual.

En el momento de explicar a 'el jefe' cómo coloca el helado, Noelia afirma que usa el criterio cromático, lo que deja alucinado a el jefe. "Hay criterios mucho mejor que ese", sentencia el jefe. Y es que Noelia decide muchas cosas por su cuenta, algo que comprueba el jefe de primera mano. "Los colores en los envases me parece un despropósito", afirma el jefe sobre los siropes.

El jefe comprueba así que Noelia no sigue algunos criterios marcados por la empresa, pero sí se inventa otros que no tienen nada que ver con la marca. Y no solo eso, sino que Noelia, incluso, hace su propio carajillo, que no tiene nada que ver con la carta de la empresa. "Ponle un chorrito de miel, ese es mi secreto para el carajillo de ron", confiesa Noelia, que explica a el jefe cómo es "el toque de la Noe". Un momento que deja alucinado a 'el jefe': "Esto no es 'El chiringuito Noelia', esto es 'Mamma Luisa'".