Carlos Conde se infiltra en una de las franquicias de su empresa para comprobar cómo funcionan y si siguen las pautas marcadas por la central. En uno de estos locales ve cosas que no le terminan de gustar e, incluso, le llegan a "asustar".

Y es que una de las trabajadoras más veteranas de la barbería deja solo a un joven que está haciendo prácticas y que no sabe realizar algunos de los servicios. De hecho, el chico llega a confesar delante del jefe infiltrado que "es la primera vez" que depila unas cejas y que no tiene "ni idea".

"Me asusté cuando Jessica me dejó solo con el chico nuevo que tienen para hacer prácticas. Es un servicio en el que puedes hacer daño al cliente y no puede estar solo. Debería haber estado con él para explicarle cómo se hace", señala Carlos Conde tras su infiltración.