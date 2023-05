El jefe debe entregarse al equipo de El jefe infiltrado si quiere que la infiltración no tome riesgos, por eso, el cambio de imagen debe ser importante. Dani, el estilista, se encarga de la radical transformación de el jefe, al que pregunta si está dispuesto a todo.

"Lo que tú estás pensando ahora en hacerme, eso no", responde el jefe, que continúa sufriendo los cambios de imagen. "¿La barba te gustaba? porque se fue", afirma el estilista mientras se ríe ante las caras de circunstancias de el jefe, al que deja la cara como "el culito de un bebé".

"Me siento raro porque yo nunca me haría estas mechas", afirma el jefe al ver su nueva imagen mientras suena de fondo el tema 'Cayetano' de 'Carolina Durante': "Si viera a alguien así por la calle, diría, 'qué ridículo'". "Me veo entre una mezcla de ridículo y de mal gusto", confiesa el jefe, que afirma que no se va a mirar al espejo: "Si no, no salgo de casa y no hacemos el programa".