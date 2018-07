Ratas, suciedad y malos olores: así se sumerge este jueves con Serbis El Jefe Infiltrado en las cloacas de Madrid

El Jefe Infiltrado llega este jueves a las 22:30 horas en laSexta con un nuevo programa en el que el director general de Serbis, una de las empresas referentes en el sector de la pocería en España, da un cambio radical en su físico para descubrir lo que sucede en el interior de su empresa.

Para ello, el equipo de El Jefe Infiltrado engaña a los trabajadores de Serbis y les presenta a Juan Gallego como José Luis Cuéllar, un concursante de un programa televisivo que debe trabajar en Serbis para comprobar si su empleo en una funerario es mejor que el de pocero.

Además, El Jefe Infiltrado pierde no sólo su identidad sino también gran parte de su cabellera, en uno de los cambios de looks más atrevidos y sorprendentes de la temporada y también se sumerge en las cloacas del centro de Madrid para enfrentarse a situaciones en las que la suciedad, los malos olores y las ratas no será lo más desagradable que descubra.

Bajo este nuevo aspecto, El Jefe de Serbis se infiltra directamente en el corazón de la empresa: el servicio 24 horas, donde descubre la exigencia que requiere este puesto. También trabaja en el departamento de albañilería, en el que cualquier error en el protocolo de seguridad puede provocar grandes problemas.

La atención al cliente es otro de los focos en los que pone especial atención, así como el servicio estrella de la compañía: la pocería. Un trabajo que en muchas ocasiones comporta un alto riesgo y del que será testigo en primera persona.