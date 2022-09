Andrea Ropero ha acompañado a Yolanda Díaz hasta el primer acto de su formación 'Sumar' en la Serra do Courel. A lo largo de su viaje en coche desde Madrid hasta la provincia de Lugo, la vicepresidenta del Gobierno ha abordado diferentes cuestiones, entre ellas la presencia o no de Unidas Podemos en este proyecto.

"No va de sumas de partidos, va de proyectos", explica Díaz, que asegura que 'Sumar' es un "proyecto ciudadano" en el que ella va a ser "una más". La ministra de Trabajo asegura que en este proyecto "cabe todo el mundo", si bien "no va de siglas": "La inscripción es individual, no va a ir ningún partido en bloque a 'Sumar'", apunta Díaz, que asegura que "lo que vamos a hacer no se ha hecho nunca".

Yolanda Díaz asegura sentirse respaldada por Unidas Podemos, incluido Pablo Iglesias, con el que asegura que "a veces coincidimos, a veces no" y al que tiene "un gran cariño y respeto". Sin embargo, afirma que "no me gustó que me señalara a dedo, no es nada democrático". Sus reflexiones al completo, en las que también señala lo aprendido con las divisiones de la izquierda en pasadas elecciones, en el vídeo sobre estas líneas.