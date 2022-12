EN EL ANIVERSARIO DE FELIPE VI

Desde el "me he equivocado" al "por qué no te callas", Wyoming y Dani Mateo han repasado las mejores "cagadas" de Juan Carlos I, que "representa como nadie la campechanía española". "O conseguimos que Felipe VI abdique en su padre o nos llevamos el reino a Pachá y que reine Froilan", señalan.