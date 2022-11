La reforma del delito de malversación sigue generando incomodidad entre los socios de Gobierno. La enmienda que prepara Esquerra para que junto al delito de sedición se modifique también el de malversación no convence a varios de los socios parlamentarios del Ejecutivo porque podría beneficiar a políticos condenados por corrupción.

"Por lo que sea, con el asunto de la malversación a todo el mundo le cuesta decir lo que de verdad piensa", afirma Wyoming, que para ayudar a Gabriel Rufián a expresar sin filtros los motivos reales por los que piden la reforma del delito de malversación 'suplanta' brevemente al portavoz de ERC en el Congreso. También hace lo propio con Pedro Sánchez, con cuya careta afirma que "para que me aprueben los Presupuestos hay que darles lo que piden, ya me podían haber pedido un unicornio rosa". Para conseguir esto último admite en el vídeo sobre estas líneas que "no se había trabajado tanto por un algo que no existe desde la autodeterminación de la República catalana".