LAS DIFERENCIAS ENTRE CASOS, EXAGERADA

El Intermedio analiza la fianza de 100.000 y 200.000 euros impuesta a Jesús Sepúlveda y a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, tras la sentencia de Gürtel y Wyoming no ha podido evitar comparar con otros casos: "Han tenido suerte de que no les han pillado nunca llamando ‘cara anchoa’ a nadie, les habría caído una fianza de 500.000 euros. Son casos distintos, los condenados por Gürtel no nos hubieran llamado cara anchoa, nos ven cara de idiotas".