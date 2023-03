El Gran Wyoming y Sandra Sabatés se sientan a pedalear en un banco cercano al hogar del jubilado mientras comentan la situación en torno a la reforma de las pensiones presentada por el Gobierno.

Según explica la presentadora, esta reforma busca aumentar los ingresos para sostener el sistema y, para eso, los salarios más altos deberán cotizar más y añade que no cuenta con el apoyo de la patronal, que asegura que "va a resultar inasumible el coste laboral que va a recaer sobre las empresas así como la fuga de talento que va a propiciar". El Gran Wyoming critica los "argumentos de peso" del presidente de la CEOE y admite que no entiende "por qué le eligieron presidente de los empresarios y no alcalde de Barrio Sésamo", dice.

Además, Sandra Sabatés alude a las declaraciones de los populares sobre la reforma, que aseguran que esta propuesta "va a hacer insostenible el sistema de pensiones", y el presentador apunta que "si no les gusta esta reforma, deberían decir qué harían ellos" porque, según asegura, "a todos nos interesaría saber cuál es la propuesta de un partido que aspira a gobernar este país"