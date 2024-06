El Gran Wyoming se enfrenta, otro programa más, a las preguntas más complicadas: las de los niños. En 'Pregúntale a Wyo' los pequeños lo ponen contra las cuerdas. ¿Será capaz de dar respuesta a sus complejas cuestiones?

La primera pregunta es de Víctor, que no se corta al querer saber cuánto dinero cobra al año. "Qué puñeteros estos niños", afirma el presentador. "Querido Víctor, he perdido la cuenta pero tengo el dinero suficiente para que el director del banco me arrope cada noche y me de un besito en la frente", responde, "no te puedo dar una cifra concreta porque esas cifras tan largas no las se leer, pero cuando quieras estás invitado a mi piscina olímpica llena de aceite de oliva virgen", añade.

La siguiente pregunta es de Blanca, que quiere saber cuántos años tiene Wyoming. "A pesar de que estoy hecho un chaval tengo unos cuantos años, no te voy a decir el número exacto, pero para apagar todas las velas de mi tarta necesitaría un hidroavión", explica.

Hiperión, por su parte, quiere saber qué hay que estudiar para ser presentador. "Para ser presentador no hay que estudiar nada", afirma, "pero yo estudié medicina, me encantaba, pero salí corriendo del hospital cuando me dijeron que tenía que trabajar turnos de 24 horas seguidas".