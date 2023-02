Hoy, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que se incrementará un 8% hasta los 1.080 euros al mes en 14 pagas y con el que el Gobierno cumple su objetivo de situarlo en el 60% del salario medio.

Esta subida se ha conseguido con el apoyo de los sindicatos, pero no así de la patronal, que se levantó de la mesa de negociación al no ser partidario de una revalorización tan elevada. Ante este incremento, Wyoming recuerda los avisos que se hacen desde las diferentes asociaciones de empresarios sobre las consecuencias que tendría para el empleo: "En este vídeo de gente en contra del salario mínimo no había nadie que cobre el salario mínimo, casualidad", ironiza el presentador.

En el vídeo sobre estas líneas, Wyoming desmonta las "profecías" de CEOE, ATA, CEPYME o el Banco de España con datos, como que en 2022 España cerró rozando máximos de empleo o que la economía española creció un 5,5%: "Lo lejos que han llegado y no dan una", sentencia.