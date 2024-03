El PP no suelta la que ya es su nueva arma de desgate al Gobierno, y siguen exigiendo explicaciones a Pedro Sánchez por el 'caso Koldo'. Miguel Tellado, portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, ha señalado al presidente del Gobierno directamente con estas palabras: "El PSOE tiene un grave problema y no tiene que esparcir las culpas a otros. Y, es que, los investigados son personas del círculo más intimo, personal y político de Pedro Sánchez". "Este no es el 'caso Koldo', es el 'caso Sánchez'", concluía su intervención.

"Una de dos, o en el PP llaman 'el caso Sánchez' a desgastar al gobierno, o bien lo llaman así por Marta Sánchez", se plantea El Gran Wyoming desde el plató de El Intermedio, donde utiliza algunos éxitos para desmontar las acusaciones del grupo popular. Y, es que, "en el PP creen que Pedro Sánchez está colgado en las manos de Ábalos, pero desde luego son ellos los que ellos están desesperados por sacar tajada".