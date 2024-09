El Gran Wyoming inaugura nueva sección, 'La clínica del doctor amor', donde resolverá las dudas sentimentales de los espectadores. La primera consulta es de un hombre que le cuenta que lleva 30 años casado con su mujer y han perdido la chispa. "Me gustaría volver a recuperarla y que tú me dieses algún consejo para que esto pase", expone.

El 'doctor Amor' responde que su preocupación "es lógica". "La raíz del problema reside en que tu mujer ni te mira", añade, "bueno... no es que no te mire es que ni te ve". Por eso le aconseja que no se duche durante los próximos dos o tres meses. "Puede que tu mujer siga sin mirar pero por lo menos te va a empezar a oler", argumenta.

La siguiente consulta es de una mujer que explica que hace un año que se ha divorciado y, por ello, está en aplicaciones para ligar. "Ya no sé que hacer porque todos los que me encuentro son calvos, gordos, el que no está casado es rarito... ¿dónde se encuentran chicos normales?", indica.

Wyoming le indica que lo que le pasa "es un mal muy común". "Por tu mensaje entiendo que buscas un hombre de más de 50 años, guapo, que esté en forma, que sea inteligente, educado, instruido, cariñoso, fiel y heterosexual", responde el 'doctor Amor'. "Te voy a recetar una estampita de San Judas Tadeo patrón de las causas perdidas. Si él es capaz de encontrar tíos así aprovecha y pide dos", concluye.