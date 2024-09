El Gran Wyoming tiene un 'gran' problema: el presentador de El Intermedio no entiende el nuevo vocabulario de los jóvenes. "Son como de otro planeta: 'random', 'pec', 'potaxie', 'fife'… joder, hasta a un alien como 'E.T' se le entendía mejor. Vale que solo tenía una frase, pero era en español de Valladolid".

Por eso, Isma Juárez lo ha invitado a su planeta, el 'Planeta Z', para ayudarle a entender el mundo de los centennials. "¿Sabes qué significa el término 'brat'?", le pregunta Juárez.

"A mí el único 'brat' que me suena es Brad Pitt, pero no le veo yo metido en este tinglado porque somos casi de la misma quinta y de la misma especie, aunque no lo parezca", responde el presentador.

Isma Juárez le da la solución: ahora este término "define una actitud", gracias a la artista Charli XCX. Sin embargo, Wyoming sigue sin comprender el lenguaje de la Generación Z. "Estás hablando muy raro, llama a un logopeda. O a un exorcista de guardia que te quite esa mierda que dices por la boca", comenta el presentador