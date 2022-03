Rusia ha intensificado su ofensiva contra Ucrania. Todos los ojos están puestos sobre Kiev, donde en las últimas horas un misil ha impactado contra la gran torre de comunicaciones, dejando cinco muertos e interrumpidas las conexiones de comunicación. Además, la ciudad se prepara para la llegada del convoy militar de 60 kilómetros que desde hace horas se aproxima.

"No voy a hacer ningún chiste, no soy un loco sin escrúpulos, si lo fuera no estaría presidiendo este programa, sino Rusia", destaca El Gran Wyoming, que afirma que el apoyo a Ucrania de la Unión Europea tendrá que ir más allá de los aplausos: "Reconfortan, pero no arreglan los problemas, lo sé yo, los saben los ucranianos y lo saben los sanitarios que se comieron lo peor de la pandemia". "Si se trata de una situación dramática que confirma dos sospechas, ni se ve el final del conflicto ni los principios de Putin", resalta Wyoming en su análisis, que puedes ver al completo en el vídeo de arriba.