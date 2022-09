Sigue el debate entre Gobierno y oposición a cuenta de los impuestos. Mientras Feijóo pide a Sánchez que baje el IVA de los alimentos básicos y acusa al Gobierno de estarse quedando con el dinero, desde el Ejecutivo califican estas palabras de "obscenas" y explican que buena parte de esos impuestos van directos a las comunidades autónomas: "No seáis malpensados, no es que el presidente del Partido Popular no sepa cómo funciona el sistema fiscal de nuestro país, de hecho está tan a tope con la recaudación que últimamente no piensa en otra cosa, eso sí, más que en recaudar impuestos Feijóo está preocupado en recaudar votos", comenta Wyoming.

Para contrarrestar la ofensiva fiscal del PP, el Ejecutivo ha puesto en marcha la creación de un nuevo impuesto a las grandes fortunas similar al que rechazó en junio cuando fue propuesto por Unidas Podemos: "¿Quién no ha cambiado una opinión de junio a septiembre?", se pregunta Wyoming, que como ejemplo muestra cómo ha sido el giro en la vida sentimental de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, con peineta incluida.

Vox y el bulo de Irene Montero

"Vaya, qué mala suerte, justo cuando Vox está en plena polémica", ironiza Wyoming, que afirma que "les toca dar martillazos sobre las declaraciones falsas de Montero hasta desfigurarlas tanto que podáis pedir su dimisión".