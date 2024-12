Wyoming, sobre los familiares en el funeral por las víctimas de la DANA: "En una misa lo normal es comulgar no tragar sapos"

La catedral de Valencia ha acogido un funeral en memoria de las víctimas de la DANA. "A este funeral han asistido los reyes, que han sido ovacionados a su entrada, pero la ceremonia no ha estado exenta de polémica", expone Sandra Sabatés. El funeral se ha desarrollado entorno a enormes medidas de seguridad y ha estado precedida por una protesta que, una hora antes, ha congregado a decenas de valencianos exigiendo explicaciones y justicia para las víctimas.

Muchos familiares han expresado su malestar a su entrada a la catedral. Muchos han expuesto que han tenido que mendigar una invitación para poder acudir mientras que otra víctima ha explicado que no iba a acudir a la ceremonia dado que ir significaba "dorarles la píldora a los asesinos de su padre". "Está claro que para muchos familiares de las víctimas este acto no ha sido precisamente fácil. En una misa lo normal es comulgar no tener que tragar sapos", afirma el Gran Wyoming.

Muchos familiares han manifestado su enfado por la presencia y el protagonismo de los políticos. Por parte del Partido Popular, además de Carlos Mazón, han estado presentes Alberto Núñez Feijóo y otros barones autonómicos como Fernando López Miras, Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno. Por parte del PSOE, ha acudido la vicepresidenta María Jesús Montero, Diana Morant y Ángel Víctor Torres.

"Había tantos políticos que, cuando han pasado el cepillo, más de uno habrá pensado '¿pero que hay que aflojar panoja? Si yo pensé que esto lo cubrían las dietas'", comenta, irónico, Wyoming. Ha destacado, por otro lado, la ausencia de Pedro Sánchez. "Desde la Moncloa se ha asegurado que el ejecutivo está preparando un acto civil de Estado al que sí va a asistir y que se organizará más adelante", explica Sandra. "Quizá no sea lo más adecuado polemizar por los homenajes a las víctimas, damos por hecho que todas las autoridades se están esforzando por estar a la altura", concluye Wyoming.