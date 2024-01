ERC y Junts exigen al gobierno a través de enmiendas que la ley de Amnistía pueda aplicarse también a los condenados por terrorismo, como a los CDR y a los de Tsunami Democràtic. Unas enmiendas que, como informa Sandra Sabatés en este vídeo de El Intermedio "comenzarán a votarse la próxima semana".

Una petición ante la que El Gran Wyoming no puede evitar reaccionar: "¡Madre mí! Pero esta gente no para de pedir". "Sánchez diría que esta es la típica situación de 'te doy la mano y me coges el brazo'"; y defiende en su intervención que "ERC y Junts tienen a Pedro Sánchez cogido por otras partes".