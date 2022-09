El Intermedio celebra 2.500 programas, 16 años y medio desde que viera la luz en marzo de 2006. Para mostrar cómo ha crecido el programa junto a toda una generación, El Gran Wyoming ha conversado con Rodrigo Bernal, un joven que nació el mismo año y el mismo mes que el programa.

"Recuerdo que, de pequeño, en mi casa se veía El Intermedio, había veces que pasaba por el salón y veía a mi madre que lo tenía puesto", comenta este joven, que explica a Wyoming que su interés en la política se centra más a nivel histórico y de "movimientos que han surgido".

Sin embargo, Rodrigo es consciente de la sensación constante de vivir en una crisis: "He crecido con una y ahora con esta la estoy viviendo de primera mano, porque ya tengo una edad en la que me acabo comprando cosas y sí que me he dado cuenta de que los precios han subido mucho", comenta este joven que, aunque asegura informarse en las redes y contrastar las noticias en "periódicos fiables", no descarta ser espectador de El Intermedio: "Lo intentaré ver un poco más". La entrevista al completo, en el vídeo sobre estas líneas.

"¡No he tenido un maldito respiro en 16 malditos años!"

El equipo de El Intermedio sale a la calle en su programa 2.500 y pregunta a los ciudadanos qué les parece el programa, qué le cambiarían y qué les parece El Gran Wyoming. Todas las 'perlitas'' en este vídeo.