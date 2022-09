En los 2.500 programas que lleva El Intermedio en emisión, El Gran Wyoming y Sandra Sabatés han hecho frente a todo tipo de noticias de actualidad: desde "la crispación política de la época de Zapatero" a la "época de los recortes, corrupción" pasando por el "conflicto catalán y una guerra". En definitiva: "¡No he tenido un maldito respiro en 16 malditos años!", se queja el presentador.

Sin embargo, quiere consolarse con el apoyo y amor de su público: "Ha merecido la pena porque nunca me ha faltado el aplauso del público". ¿O sí? Descubre las críticas más feroces de los españoles a El Gran Wyoming y El Intermedio en el vídeo principal de la noticia: "Para que lo viera, tendrían que cambiar el programa entero. No me entretiene" y "El Wyoming me pone de muy mal humor", son algunas de las 'perlitas' que han soltado.