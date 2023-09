Los partidos independentistas insisten en que la amnistía no es suficiente para investir a Pedro Sánchez. Esta posible amnistía ha marcado la jornada de hoy de la Diada, en la que las formaciones soberanistas han vuelto a escenificar su división, "con ERC y Junts compitiendo por mostrar dureza en las negociaciones con el Estado", señala Sandra Sabatés.

"Eso no es división, es seguir con las tradiciones catalanas, los manifestantes han pensado: si le doy palos al 'Caga tió' y me trae la Play 5, lo mismo se los doy al president y me trae la independencia", apunta El Gran Wyoming. El secretario general de Junts ha dejado claro que la amnistía será un pago por adelantado para sentarse a dialogar y ERC ha vuelto a exigir un referéndum.

"Un referéndum y pago por adelantado, pues sí que van fuertes los independentistas, ya puestos, que pidan garantía de dos años, servicio técnico para montar la república catalana y una gofrera de regalo por si Puigdemont, cuando vuelva, echa de menos la comida belga", expone el presentador.