El Intermedio ha celebrado su 18 aniversario en el que ha reunido a numerosas personalidades que no han querido perderse la celebración. "Aquí solo falta el Papa", afirma Wyoming. Su declaración se ve sorprendida por un carraspeo del propio 'Papa Francisco' aunque, en esta ocasión, encarnado por el cómico Raúl Pérez.

El 'Papa', sentado en el público, se lleva el aplauso de todos ellos. "Pero cómo me iba a perder yo este quilombo", le dice al presentador. "Guarde usted el ticket del parking del papa móvil, que nos hacen descuento a nosotros", le recomienda Wyoming.

Como le cuenta el 'Papa', solo ha venido al programa para felicitarlos por su 18 cumpleaños, "y de paso para recordarte que Dios lo ve todo". "Dios conoce todos tus pecados", añade el 'pontífice'. "Pues dígale, usted que tiene hilo directo, que ahora con la ley de protección de datos igual se mete en un lío", le responde Wyoming.

El 'Papa', como regalo de aniversario, le da la posibilidad al presentador de confesarse con él. "De los siete pecados capitales... un poco de todo", comienza Wyoming. "La pereza cada día, yo me levanto a las siete de la tarde. La ira, todo el rato, cada vez que me tengo que atar los zapatos y no llego... me cago en su jefe", le cuenta al 'Papa'.

"Envidia no, porque como también estoy todo el día con la avaricia... no tengo", continua. "La gula sí, tengo que confesarle que he llegado a mojar torreznos en chocolate", le explica. "¿Lujuria?", pregunta el 'pontífice'. "Lujurio, lujurio", responde el presentador. "Y encima chistes malos... como te vuelva a escuchar un juego de palabras te van a caer 10 padre nuestros, 20 ave marías y 30 burpees, pelotudo", responde el 'Papa'. Finalmente, absuelve todos sus pecados.