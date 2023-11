Uno de los asuntos que más problemas está causando al Gobierno de Pedro Sánchez son los conflictos con la judicatura y, especialmente, con el Consejo General del Poder Judicial: "Todo un clásico, de hecho parece que algunos de sus miembros llevan aferrados al cargo desde que se estrenó 'Los problemas crecen', comenta Wyoming.

En la entrevista que hoy ha concedido a Televisión Española, el presidente del Gobierno aseguraba que "vamos a tender la mano al Partido Popular y queremos llegar a un acuerdo en la reforma del CGPJ porque está afectando a los ciudadanos" y que para ello llamará a Feijóo. El presentador de El Intermedio le recomienda que lo haga el lunes, porque "justo se cumplen 5 años desde que se caducó el mandato de los jueces del CGPJ".

Sobre el rechazo de este organismo, por primera vez en democracia, deavalar la renovación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por una supuesta vinculación por con el PSOE, Wyoming responde con ironía: "Debería aprender de esos ocho jueces que han votado en contra, que segurísimo no tienen que ver nada con el Partido Popular que los nombró".

Respecto a la decisión del Supremo de anular el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por, según el tribunal, no ser una jurista de reconocido prestigio, Wyoming propone un nuevo candidato: "Los 'Javis', han sido jueces de 'Drag Race' y 'Mask Singer', si esto no da prestigio yo es que ya no sé nada de nada", afirma.