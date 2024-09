"Muchos filósofos han afirmado que la existencia es un eterno retorno, algo así como un círculo en donde todo se repite", afirma el Gran Wyoming. Y es que, como expone el presentador de El Intermedio, "todo vuelve". Y como indica el presentador, una de las modas "fea, horrible y desechada hace décadas ha vuelto con mucha fuerza". Wyoming se refiere a la extrema derecha, "un fenómeno que creíamos superado pero que, de repente, se ha vuelto 'trendy', incluso en lugares que parecían vacunados contra este tipo de ideas, como Alemania".

Como expone Wyoming, este mismo fin de semana se imponía Alternativa para Alemania, "un partido heredero de lo peor de la historia alemana y podemos decir mundial", en las elecciones regionales de Turingia. Para el presentador, lo más preocupante es que ese partido ha sido el más votado entre los jóvenes de ese estado, "nacidos en pleno siglo XXI".

"Por desgracia, no es solo un fenómeno exclusivamente alemán", argumenta Wyoming. "A lo largo de lo largo y ancho de Europa vemos jóvenes exhibiendo símbolos fascistas, lanzando proclamas totalitarias y levantando la mano derecha a la edad en la que tendrían que estar usándola para hacer 'match' en Tinder", añade el presentador.

"¿Qué estamos haciendo mal los padres, los profesores, los medios, las instituciones, los políticos? ¿En qué nos estamos equivocando para que personas tan jóvenes piensen que ideas que solo trajeron muerte y destrucción al mundo son aceptables?", se pregunta el presentador. "No sé, pero me gustaría dar un consejo a los chavales: la combinación de mullet y bigote puede ser discutible pero la de flequillo y bigote... no hay peluquero que la arregle", concluye.