El Gran Wyoming ha sufrido un "suceso traumático" mientras intentaba comprarse unos pantalones, porque "hay más tipos de pantalones que de yogures". Sobre esta cuestión, el presentador de El Intermedio se ha preguntado si "de verdad cuesta tanto encontrar un sistema de medidas coherente igual en todas partes".

Este mismo principio de "incoherencia" lo ha aplicado al derecho internacional, y más concretamente en el Sáhara Occidental, donde el Gobierno de España, que lleva semanas proclamando el derecho de Ucrania a no ser aplastado por una potencia vecina, decide, contradiciendo la política estatal de los últimos 47 años, los tratados internacionales y las soluciones de la ONU, que lo que sirve para el este de Europa no sirve en el norte de África, y el pueblo saharaui tiene que plegarse a las pretensiones del país que los invadió, Marruecos. En el vídeo sobre estas líneas, Wyoming analiza esta cuestión y critica el "giro unilateral" de Pedro Sánchez: "O nos quería dar una sorpresa a todos, o no ha querido discutirlo con nadie porque sabe que es una decisión moralmente dudosa".