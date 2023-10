Debido a la presión que están sufriendo las islas, el gobierno ha iniciado un plan de reparto de estos migrantes por diferentes puntos de la península. Se van a habilitar por España 11.000 plazas en cuarteles y hoteles, y además se instalarán alojamientos en terrenos del ministerio de Defensa para 4.000 personas en Madrid, Alcalá de Henares, Sevilla y Cartagena.

Desde el PP han trasladado su malestar al ejecutivo de Sánchez. Borja Sémper asegura que el gobierno "está mostrando un comportamiento poco ético a la hora del reparto". Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida teme que "que se generen problemas de convivencia". Pero, el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, va un poco más allá y afirma que "los migrantes no pueden quedarse en hoteles de la ciudad porque podrían causar brotes de cualquier enfermedad".

Tras las declaraciones de los populares, Wyoming no duda en afirmar que: "A los problemas de convivencia ayudaría mucho no hacer ese tipo de comentarios xenófobos que incitan al odio" y añade que "así es el Partido Popular, reciben a los migrantes con los brazos abiertos para señalarles por dónde deben seguir".

Isabel Díaz Ayuso también se ha mostrado muy dura con el gobierno y no ha dudado en utilizar la siguiente comparación: "Los migrantes no se les puede tratar como fardos, los envían, los van dejando por la Península pero el gobierno no se hace cargo de nada". Wyoming, irónico, da la razón a Díaz Ayuso y le dice que "no se les debe tratar como fardos y el primer paso es no llamarles fardos". "Está claro que a Ayuso no le gusta nada que venga del extranjero, por eso cuando fue a Nueva York se pidió una tortilla de patatas".

A las patatas de Ayuso ha respondido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asegurando que es una "absoluta falsedad y un insulto intolerable a las ONGs que realizan un trabajo excepcional en la acogida de inmigrantes". El Gran Wyoming añade que "Ayuso siempre ha estado a favor de las ONGs, concretamente de Médicos sin Fronteras, gracias a sus recortes en sanidad los médicos de la Comunidad de Madrid están deseando cruzar la frontera para trabajar en otro sitio".