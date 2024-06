El pasado viernes, Javier Milei se reunía con Isabel Díaz Ayuso para recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.Sandra Sabatés explica en el plató de El Intermedio que el PSOE se ha mostrado muy crítico con la entrega de la Medalla al presidente argentino y que sus principales líderes han cargado con dureza contra la decisión de Ayuso, que consideran "desleal y que incumple la ley de servicio exterior, que obliga a las comunidades autónomas a avisar al gobierno de las visitas internacionales".

Para Diana Morant el recibimiento de Milei en Madrid "es la constatación de que en este país la ultraderecha es directamente el Partido Popular". Al ministro de Agricultura, Luis Planas, le ha parecido una "profunda deslealtad", mientras que, para María Jesús Montero ha sido una "provocación en toda regla".

"La verdad es que no tiene mucho sentido que la Comunidad de Madrid de una Medalla Internacional a un mandatario de extrema derecha que está arruinando a su país y que quiere cargarse al estado", afirma el presentador. No obstante, Wyoming no carga solo contra el mandatario argentino, también critica la actitud de Isabel Díaz Ayuso, "Ayuso le colocó la Medalla a Milei para colgársela a ella misma como su equivalente en España". "¡Sí! Ayuso quiere ser la Milei Española", ironiza el presentador. "Y si no sale con una motosierra es porque se le quedó encajada en la espalda de Casado", termina diciendo el Gran Wyoming.