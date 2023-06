El Gran Wyoming explica que en 1939 algunos de los mejores cerebros de la época diseñaron una maqueta de cómo sería el mundo del futuro. "Iba a ser la hostia", indica. Sin embargo, casi cien años después "nuestro mundo no ha avanzado tanto como imaginaban, de hecho algunos no han avanzado nada desde entonces", asegura.

El presentador de El Intermedio señala que los organizadores de esa exposición no imaginaron adelantos de los que disfrutamos hoy en día como "los ordenadores, los móviles, las energías renovables o el filtro belleza de TikTok. Lo cual demuestra que el futuro nunca es como lo imaginamos", apunta.

Hoy miles de estudiantes han comenzado a examinarse de la EvAU, la prueba de acceso a la universidad, a la que es probable que todos hayan ido cargados de nervios, ansiedad y miedo al futuro, pues al fin y al cabo esta prueba condicionará su carrera estudiantil y la profesional.

Por eso, les manda un mensaje: "Chavales, no tengáis miedo a lo que ha de venir, hay millones de expertos profetizando un futuro oscuro en el cual el planeta se va al garete y la inteligencia artificial nos dejará sin trabajo. Mi consejo es que no le hagáis ni puñetero caso a esta gente. Los cerebros que imaginaron el futuro en 1939 no acertaron y los que lo imaginan ahora, probablemente, tampoco. El futuro no está escrito, sois vosotros los que os encargaréis de hacerlo".