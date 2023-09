La posibilidad de que Pedro Sánchez apruebe una ley de Amnistía para conseguir el apoyo de Junts está generando malestar creciente entre la vieja guardia del PSOE. Y, es que, lo que ha hecho el presidente del Gobierno es "algo muy arriesgado", según Wyoming: "Ha tocado un objeto extremadamente peligroso que permanecía aletargado desde los tiempos inmemorables del Procés, ha abierto la caja de la amnistía".

Por eso, El Gran Wyoming presenta 'Wyana Jones y la amnistía maldita', "una historia de aventuras exóticas, maldiciones milenarias y exlideres socialistas casi igual de milenarios". Y, es que, tanto Alfonso Guerra, como Felipe González se han pronunciado sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez acepte las exigencias de Junts.

"En el marco de la Constitución no cabe ni la amnistía ni la autodeterminación. Esto no es un chicle que se adapta al deseo particular de cada cual", opinaba Felipe González en una entrevista, tal y como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.