Encontrar una vivienda digna se ha convertido en una misión imposible. A pesar de ello, Isma Juárez ha decidido visitar el Salón Internacional Inmobiliario de Madrid. Allí ha conversado con varios vendedores, como una mujer que no ha tardado en decirle que estaba en "el mejor stand de la feria": "No me ha vendido un piso y ya me está vendiendo su empresa", le responde el reportero.

También conversa con Óscar, un vendedor que "solo llevo 32 años" en el negocio y que le desvela su truco: "Ponerse en el pellejo del cliente y ayudarle a encontrar lo que realmente puede comprar, que no siempre es lo que quiere", explica en el vídeo sobre estas líneas.

Otra vendedora veterana, Aurora, que lleva unos 30 años vendiendo viviendas, asegura que lo que más pide la gente ahora mismo son terrazas. "No compran casas, compran terrazas", comenta la vendedora, que afirma que lo más caro que ha vendido es "un ático de un millón y medio de euros en Barcelona". Junto a Isma, desvela qué dicen realmente los eufemismos de los anuncios inmobiliarios como "muchas posibilidades", "ideal para parejas" o "mejor ver": "Entiendo que no es una vivienda muy atractiva", apunta.