La parodia de Wyoming en El Intermedio rezando a la iglesia aznariana, a la iglesia del expresidente José María Aznar que se inventó, es una ofensa según la asociación ultracatólica Abogados Cristianos. Han presentado una querella contra él, por vestirse de obispo y utilizar simbología de la Iglesia.

Habitual en los juzgados, la fundación ultracatólica vuelve a llevar ante los tribunales una parodia en la que la Iglesia es protagonista. Abogados Cristianos asciende a las alturas de la justicia su malestar por el gag de humor de El Intermedio, una sección habitual del programa. En ella, cuando el expresidente Aznar habla en público, el programa bromea con una estética religiosa, como si el expresidente fuera un dios.

"En el nombre del pádel, del pijus y del espíritu rancio, amen", decía Wyoming en su misa simulada en el sketch. "Escuchemos al aznarísimo", añadía. Para la asociación ultracatólica este sketch es una burla y una ofensa a los creyentes por usar, dicen, elementos parecidos a los de la Iglesia.

El propio Wyoming ha comentado esta nueva denuncia hoy en Al Rojo Vivo. "Me tienen especial cariño" y "a lo mejor hasta nos viene bien en esta guerra de audiencias" ha ironizado Wyoming. "Yo quisiera tranquilizarles el espíritu. Esto es una iglesia ficticia. La iglesia aznariana no existe. Y lo de que me disfrazo de obispo lo dicen ellos, yo de quien son fiel seguidor es del papa San Clemente", ha explicado.

"Esta es la iglesia de la meritocracia. Un hombre (Aznar) que se ha hecho a sí mismo. Es la iglesia aznariana. Es una cosa nuestra y está registrada", advierte el presentador de El Intermedio. Aunque alerta de lo que hay realmente detrás de la multitud de querellas que interpone esta fundación. "A nosotros nos hace gracia, pero estos señores se forran con esta mierda, hacen un crowdfunding y se forran. No sé quién les fiscaliza", ha desvelado.

La periodista de El Intermedio Andrea Ropero también ha reaccionado con un contundente pero irónico "cuánto tiempo libre...".

No es la primera vez que Abogados Cristianos se rasga las vestiduras por actuaciones humorísticas en torno a la Iglesia. La fundación ultra católica ya denunció al humorista Quequé por pedir que se dinamite el Valle de los Caídos o a Francia por la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos y su parodia drag de la última cena.

