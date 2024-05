A pocos días de las elecciones catalanas, Thais Villas ha salido a la calle para someter a los catalanes y catalanas a su ya tradicional reto: 'Lo vota no lo vota', donde deben adivinar a qué partido vota una persona. En el vídeo principal de esta noticia puedes ver el concurso de Mireia, una joven con sangre en las venas y muchas ganas de jugar. "Te voy a pedir que me busques a alguien que vaya a votar a Esquerra Republicana", explica la reportera a la joven, a la que pregunta cómo tiene que ser esa persona.

"Como muy catalán", confiesa ella, que, sin embargo, reconoce que no ve fácil adivinarlo. Eso sí, Mireia se saca un truco de la manga que deja alucinada a Thais Villas al preguntar a la gente en catalán para saber si lo hablan. "Pero, tía, me he encantado el truco", destaca Thais Villas, que confiesa que no sabía por qué le estaba preguntando la hora al señor: "Madre mía, pero la tía qué truquito tiene para saber qué habla".

Finalmente, Mireia elige a Dorotea, una mujer que asegura que votará a la CUP. "¿Ves este look mochilero?", explica Dorotea al descubrir que Mireia pensaba que iba a votar a ERC. Sin embargo, la gracia de la mujer conquiste a Thais Villas: "Dorotea es lo más grande que nos hemos encontrado". Puedes ver el momentazo al completo en el vídeo principal de esta noticia.