Tal y como reza el título de esta sección capitaneada por Thais Villas, hablando se enciende la gente. Y si no, que se lo digan a la colaboradora de El Intermedio, que en su afán por conocer la opinión de los ciudadanos, en esta ocasión acerca de la asignatura de religión en las aulas, tuvo que presenciar algún que otro rifirrafe en el que ella misma se vio obligada a mediar.

"Señora, un poco de respeto", pedía Thais Villas a una mujer católica que respondió de manera airada a un señor ateo que afirmaba que la religión le había "ensuciado el alma". "Entonces usted nació ya sucio", contestaba la mujer a este comentario.

Como no podía ser de otra manera, hay opiniones para todos los gustos y creencias. Hay quien piensa que la religión es esencial para que los niños aprendan a "comunicarse" con Dios y quien opina que no sirve para nada. "A mí no me ha ayudado 'el de arriba'. Todo es un cuento, una milonga", afirmaba otra mujer. "Las religiones nos llevan por el camino de nuestra propia fe generada en nuestros respectivos hogares", opinaba otro señor, que consideraba la asignatura una especie de "guía espiritual".

