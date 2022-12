Thais Villas se desplaza hasta el Congreso de los Diputados para preguntar a los políticos como era sus Navidades de pequeños. "La recuerda con la familia", destaca Irene Montero, que explica que es hija única: "El 24 cenábamos con la familia de mi padre y Nochevieja con la de mi madre". "Navidad es felicidad", afirma, por su parte, Cuca Gamarra, que señala que tiene mucha suerte de tener una familia muy grande.

Por otro lado, Gabriel Rufián desvela que de pequeño eran "poco familiares": "Tengo un trauma respecto a esto porque ahora me gusta juntarme con mucha gente en Navidad". "Antes lo de Papá Noel en los 80 y 90 no se llevaba, a mí me hubiera encantado", destaca Rufián, que afirma que ahora ha adoptado "el capitalismo a muerte". Además, el diputado de ERC confiesa un regalo que le hicieron de pequeño que todavía tiene en su despacho y que deja sorprendida a Thais Villas. "No tengo el día para seguir, no tengo el día para seguir con esto porque me va a dar algo", afirma la presentadora mirando a cámara. Puedes ver el reportaje, donde también habla con Pilar Alegría y Aitor Esteban, en el vídeo de arriba.