Thais Villas quiere que los políticos se amiguen para "putodefender la Navidad. ¿Será capaz Gabriel Rufián de decir algo bueno de Santiago Abascal?, de todos sus rivales políticos, ¿hay alguien que le caiga bien? Rufián destaca que nunca podría ser amigo de la política del PP, pero, ¿podrían llegar a ser amantes? Puedes ver la sorprendente reacción de Rufián en el vídeo principal de esta noticia.

Por otro lado, la reportera de El Intermedio charla con el ministro de Transportes, Óscar Puente, que desvela que tiene bloqueado a políticos. Por ejemplo, a Miguel Tellado. "Soy rápido bloqueando, pero desbloqueo a muchísima gente", confiesa Puente, que explica que tiene bloqueado al político del PP "por higiene" y "para que no se haga daño". Thais Villas consigue que el ministro desbloquee a Tellado, eso sí, con una condición. "Lo que no garantizo es que no le vuelva a bloquear pronto", destaca Puente.