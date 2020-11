La cantante María Jiménez confiesa en una charla con Thais Villas que está "enamorada" de El Gran Wyoming. "Veo todos los días El Intermedio y me ponen una barbaridad sus tirantes. Me sube la presión", asegura, y añade: "Le esperaría en la camita a él y a sus tirantes". Aunque reconoce que si le ha conocido en alguna ocasión, no lo recuerda.

Tras estas palabras, Wyoming dice que quiere conocerla y que es la primera vez que una mujer le dice que está loca por él. "Es una artista única, por su talento y porque es la única en el mundo que me ve atractivo", afirma antes de dedicarle un estriptis en pleno directo y ante la atónita mirada de Villas. "Estos tirantes son tuyos, María", le dice a la cantante.

Durante la entrevista con Thais Villas, la artista manda un sincero mensaje a los españoles, a quienes les pide "que no se refugien tanto en el COVID-19 y echen un polvo". "La gente ya no folla por el coronavirus. Están asustados", asegura.