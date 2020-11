Thais Villas se va de 'Terracitas' con la cantante y actriz María Jiménez, con quien valora cómo está siendo este 2020. En el caso de la artista, durante estos meses ha sacado disco y colaboraciones con Miguel Poveda y Pitingo. "Para mi ha ido divinamente. No todos los años van a ser malos para mi", ha dicho Jiménez.

La cantante se reivindica en la entrevista como una de las primeras feministas, pero dice, ella no contaba con la ayuda de nadie. "Yo hago siempre lo que me da la gana. Le digo a la gente que no se refugien tanto en el COVID-19 y que echen un polvo, que la gente ya no folla por el coronavirus. Están asustados", bromea. Incluso, al final de la charla, se anima a cantar algunas de sus estrofas.

Además, María Jiménez ha desvelado su amor por el presentador de El Intermedio, asegurando que le "ponen una barbaridad sus tirantes". Una confesión a la que Wyoming ha respondido haciendo un 'estriptis' en directo, bajo la atónita mirada de Thais Villas.