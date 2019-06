Thais Villas comprueba que en España todavía hay mucha homofobia contra la que luchar: "Me da 'yuyu' que dos chicos se besen"

Este mes de junio es el mes del Orgullo gay. A pesar de los españoles somos de los más tolerantes con la comunidad LGTBI: las parejas homosexuales pueden casarse y tener hijos, y además contamos con leyes específicas en muchas comunidades autónomas, todavía hay mucho trabajo por hacer.

Thais Villas ha salido a la calle para comprobar si ha calado el espíritu 'gayfriendly' o todavía hay mucha homofobia entre los españoles. La primera pregunta a la que han respondido los entrevistados es si se sentirían incómodos al ir en el metro y ver a una pareja de dos chicos enrollándose cerca.

El primer hombre ha comenzado asegurando que le resultaría "chocante" porque no es algo que vea mucho, pero que no se sentiría "incómodo", para acabar afirmando que le da "yuyu" ver a dos chicos besándose y que es algo que le molesta.

Una chica dice que no se sentiría incómoda: "Que cada uno haga lo que quiera", y otro hombre asegura que se iría a otro sitio: "No me gusta verlos". No es el único que afirma que se cambiaría de vagón: "lo haría con mucho disimulo, pero no les pondría verdes".

La siguiente pregunta: ¿Dormirías en la misma habitación que un amigo tuyo que sea homosexual? "Mientras no se ocupe de mi para nada ni me haga proposiciones deshonestas", un hombre asegura que lo haría. Una señora explica que no le incomodaría, porque "sería como cualquier otra amistad", e incluso hay quién reconoce que ya lo ha hecho y que no ha tenido "ningún problema".

Sin embargo, algún hombre se ha mostrado más tajante con el tema: "No voy a dormir con un gay, además no tengo amigos gay".

Por último, Villas ha preguntado a los entrevistados si estarían dispuestos a colgar la bandera arco iris si un amigo se lo pide o si han ido a las fiestas del Orgullo gay, y la mayoría responden que no, que ni banderas ni fiestas: "No lo veo bien, lo veo una guarrearía grandísima que se quiten los pantalones en esos autobuses", comenta una señora.