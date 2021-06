Thais Villas se ha enfundado el traje de celestina y se ha marchado a las calles para encontrar a jóvenes abiertos al amor en una nueva edición de 'Lo que necesitas es a Thais'.

En su búsqueda se ha encontrado a Leo, una joven que estudia la carrera de Filosofía y Ciencias Políticas que no se muestra muy halagüeña: "Para irme al paro dos veces, porque para otra cosa no me va a servir".

A pesar de ello, la joven explica que no tiene tiempo de ligar porque se encuentra en plenos exámenes. Puedes ver la entrevista en este vídeo de El Intermedio.

Pero no es la única persona a la que ha entrevistado la colaboradora. Algunos viandantes han otorgado sus trucos infalibles para ligar a Thais Villas y otros, en cambio, han reconocido algunas de sus exigencias.