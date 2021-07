En esta temporada de El Intermedio Thais Villas entrevistó en 'Ok Boomers', su nueva sección juvenil, a Rigoberta Bandini, nombre artístico de la cantante, actriz y dobladora Paula Ribó, que saltó a la fama con su tema 'In Spain we call it soledad'.

Uno de los mayores éxitos de Rigoberta Bandini ha sido la canción 'Perra'. Aunque mucha gente ha adoptado el tema como un himno feminista, la joven admitió que no la creó con este objetivo en mente. Eso sí, Rigoberta destacó que sí la ha empoderado: "A mí me ha empoderado. Cantarla me daba buen rollo, me hacía subir la energía". Pero, "¿hay que ser un poco perra para sobrevivir en el mundo en el que nos ha tocado vivir?", preguntó Thais Villas a la joven, que confesó que sí, "es necesario ser muy perra". Además, la artista lanzó una reflexión feminista sobre el multitasking, de que las mujeres hagan mucho a la vez: "Esta mierda de las mujeres multitasking es que ¿quién se lo ha creído?".

(*) Este verano en laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la temporada de El Intermedio.