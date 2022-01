Thais Villas se ha puesto en conecto con una adivina para que le resuelva todas las dudas sobre el rey emérito y su futuro. "Trabajo para una institución muy importante en España y me he puesto en contacto con usted para ver si me puede ayudar en un asunto de gran importancia", explica la colaboradora a la vidente, a la que pregunta si una persona relevante del país va a volver a España.

"¿Este señor tiene que ver algo con la Justicia?", pregunta la vidente a Thais, a la que le cuenta que ese hombre "le gustaba mucho la farándula": "Estoy viendo que a él le da miedo a volver, pero quiere volver. De hecho, ya ha estado en España 'encubierto'". Tras conocer que se trata del rey Juan Carlos, la vidente reflexiona sobre su vuelta a España y afirma que se la "pela". Puedes ver la cómica conversación al completo en el vídeo de arriba.