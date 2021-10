Thais Villas ha vuelto al Congreso para conocer algunos de los secretos mejor guardados de los políticos como, por ejemplo, cuáles son sus platos culinarios favoritos.

Así, la colaboradora de El Intermedio ha logrado dar con una sorprendente confesión por parte de la presidenta de las Nuevas Generaciones del PP, Beatriz Fanjul, que ha reconocido que "la tortilla con cebolla siempre", pero que no sabe hacerla: "No he pelado una patata en mi vida".

Thais Villas pone a prueba la 'españolidad' de los políticos

Pero no es la única pregunta que los políticos han tenido que responder. En este vídeo, Thais Villas somete a sus señorías a un 'test de españolidad'. ¿Lloran con el himno? ¿Son de dormir siesta? ¿Les gusta más la sangría o el kalimotxo?