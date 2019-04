Los diputados confiesan sus labores domésticas con Thais: "En campaña tendrían que entrar los GEO a mi casa"

LA CASA DE LOS DIPUTADOS

Thais Villas se ha dirigido al Congreso para saber cómo llevan el orden doméstico los diputados. "Mi casa está muy ordenada en todos los sentidos, no digo que sea para un reportaje de Hola, pero está ordenada", señala Javier Maroto. Jesús Posada ha confesado que no hace nada en casa: "Uy planchar, no sé ni cómo conectar la plancha".