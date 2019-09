Las Lideresas de Villaverde, un grupo de mujeres mayores que trabaja por cambiar los roles de género, han intentado ponerse en el lugar de los jóvenes de hoy en día. ¿Cómo sería para ellas ligar por el móvil o 'empoderarse' en el sexo?

Para Carmen el sexo también está en una misma: "Puedes disfrutar contigo misma. Ana Sierra nos enseñó en un taller a hacérnoslo con una pasa", ha reconocido.

Y es que el sexo hace años que dejó de ser un tabú: "Hemos tenido sesiones de hablar de sexo con gente joven. Yo hace poco hablaba con soltura de cómo me masturbaba cuando era joven".

Las Lideresas reconocen que su visión sobre el sexo ha cambiado: "Yo le digo a mi marido, ¡Paco, por aquí!", se ha sincerado una de ellas.

Aún así, hay algo por lo que los años no han pasado, y es que, tanto antes como ahora, entre amigas sí se habla de sexo. "La que se casaba primero nos iba dando los pasos a las que veníamos detrás", ha explicado Manuela, que ha reconocido que llegó "pura y virgen", pero luego pensó que "cómo había sido tan tonta y no había empezado antes".

Eso sí, las conversaciones de sexo no salían del ámbito jovial: "Las madres no podían hablarnos de sexo porque la mayoría no sabía nada. Había mujeres que se morían sin tener un orgasmo. Además, todavía este tema con la familia no se habla".

Julia, además, zanja con una aclaración: "Hay sexo en la mujer hasta los ochenta y tantos años. Nunca se termina mientras vivas".